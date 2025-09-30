GRABADO el 30-09-2025

Trujillo: Detienen a 27 personas, entre ellos dos policías vinculadas a extorsión y sicariato

La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó un megaoperativo que culminó con la captura de integrantes de una presunta banda criminal denominada Los Letales del Norte Nueva Generación, en la ciudad de Trujillo. En la intervención participaron más de 400 agentes de diversas unidades especializadas.



De acuerdo con las autoridades, fueron detenidas 27 personas presuntamente vinculadas a delitos de extorsión, sicariato y otros crímenes que operaban en el norte del país. El operativo se realizó durante la madrugada y comprendió el allanamiento de más de 20 inmuebles en cinco distritos de Trujillo y en la ciudad de Lima.



Entre los arrestados se encontraban dos agentes de la PNP recientemente trasladados a la capital. El general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, informó además sobre la captura de Carlos Alberto Vázquez Ávalos, alias Chino Verde, sujeto vinculado a la organización criminal Los Pulpos.



Es una persona que cumple un rol de facilitador de medios logísticos, incluso reclutaba personas para la red criminal Los Pulpos y, en algunos casos, participaba directamente en trabajos ilícitos, explicó el general Llerena.



INCAUTACIONES EN TRUJILLO Y LIMA



Durante la operación policial se incautaron seis armas de fuego, 24 municiones, una réplica de fusil de largo alcance, stickers extorsivos y documentos clave que servirán para fortalecer las investigaciones preliminares contra esta presunta red criminal.





Ingresa a http://ptv.pe/454938 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 30/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Dile adiós al dolor de rodilla y lumbar con los últimos tratamientos regenerativos.

Huánuco: Partido de fútbol terminó en batalla campal.

Acuña anuncia que APP no apoyará censuras ni interpelaciones: "Somos una bancada sensata".

Presidente de Anitra sobre nuevo paro de transportistas: No hay tintes políticos en la protesta.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Cardenal Castillo sobre protestas de la Generación Z: Tienen mucho que decirle a la humanidad.

Morgan Quero minimiza para de transportistas: "¿Están seguros que va a haber un paro este jueves?".

Nueva sede de emergencias 911 integrará PNP, Bomberos y SAMU en Chorrillos.

Villa El Salvador: padres denuncian muerte de bebé dentro de hospital de emergencias.

Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante protestas en Lima.

Bagua: Requisitoriado logra huir de 4 policías tras ser detenido.

Dina Boluarte envía mensaje a la Generación Z: No se dejen manipular por los que odian la patria.

Vladimiro Montesinos y terroristas Polay Campos, Feliciano y Artemio irán al penal Ancón II.

Trujillo: Detienen a 27 personas, entre ellos dos policías vinculadas a extorsión y sicariato.

Alcalde de Chorrillos denuncia que malos policías estarían detrás de amenazas en su contra.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.