GRABADO el 03-10-2025

Capturan a alias Caracas, líder del Tren de Aragua en operativo internacional El Comercio

En un operativo conjunto entre Estados Unidos, Colombia y el Reino Unido, fue capturado en Valledupar (Colombia) José Antonio Márquez Morales, alias Caracas, cabecilla del brazo armado del Tren de Aragua, organización criminal catalogada como terrorista.



Alias Caracas, ex policía venezolano, era buscado por terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir. Según las investigaciones, fue designado por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, Niño Guerrero, para liderar acciones violentas con explosivos, extorsiones y control territorial en la frontera colombo-venezolana.



El criminal aterrorizó a comerciantes en Zulia (Venezuela) con amenazas y cobros de hasta US20.000 por extorsión. Actualmente vivía en un lujoso edificio en Valledupar, donde fue capturado.



Su detención ocurre en un contexto de tensión entre EE.UU. y Venezuela, con el presidente Donald Trump declarando un conflicto armado contra los carteles de la droga, designados como organizaciones terroristas.



TrenDeAragua AliasCaracas Valledupar Captura Colombia Venezuela NiñoGuerrero Terrorismo CrimenOrganizado Noticias



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



alias Caracas capturado en Valledupar

José Antonio Márquez Morales Tren de Aragua

Niño Guerrero cabecilla Tren de Aragua

Tren de Aragua terrorismo y homicidio

operativo conjunto Colombia EE.UU. Reino Unido

captura criminales más buscados América Latina

ex policía venezolano capturado Colombia

extorsiones Zulia Tren de Aragua

captura alias Caracas lujoso apartamento

Estados Unidos conflicto contra carteles

Desde EL COMERCIO

VENTA DE CHIPS SIN CONTROL Y FALTA DE INTELIGENCIA POLICIAL AGRAVAN LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle.

EE.UU. acusa a Gustavo Petro de politizar el proceso de paz en Colombia El Comercio.

Corte Suprema autoriza a Trump a revocar el TPS de 350.000 venezolanos El Comercio.

Venezuela acusa a EE.UU. de agresión armada para imponer cambio de régimen El Comercio.

EXTORSIÓN EN LIMA: ¿MAL USO DE LA POLICÍA? El Comercio.

CONSTRUCCIÓN CIVIL SE UNE CONTRA LA EXTORSIÓN El Comercio.

PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA: CONSTRUCCIÓN CIVIL DENUNCIA 20 AÑOS DE EXTORSIÓN Pasa en la Calle.

EE.UU. ataca buque de narcoterroristas frente a las costas de Venezuela El Comercio.

Capturan a alias Caracas, líder del Tren de Aragua en operativo internacional El Comercio.

JOHANNA VS TONINO ¿HUMOR O ATAQUE? UNO MÁS ENVIVO.

Venezuela denuncia incursión de cazas de EE.UU. cerca de sus costas El Comercio.

Pedro Castillo busca pensión vitalicia de S/15.600 y Congreso apela fallo judicial Mirada de Fondo.

IRL DESDE AV. ABANCAY EN EL PARO DE TRANSPORTISTAS TRAS OLA DE CRÍMENES Pasa en la Calle EN VIVO.

¿Qué es la 'Operación Tridente'?: EE.UU. usa bases militares argentinas para entrenar El Comercio.

¿Por qué México permitió la entrada de Fuerzas Especiales de EE.UU.? El Comercio.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.