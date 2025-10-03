GRABADO el 03-10-2025

Capturan a alias Caracas, líder del Tren de Aragua en operativo internacional El Comercio

En un operativo conjunto entre Estados Unidos, Colombia y el Reino Unido, fue capturado en Valledupar (Colombia) José Antonio Márquez Morales, alias Caracas, cabecilla del brazo armado del Tren de Aragua, organización criminal catalogada como terrorista.

Alias Caracas, ex policía venezolano, era buscado por terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir. Según las investigaciones, fue designado por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, Niño Guerrero, para liderar acciones violentas con explosivos, extorsiones y control territorial en la frontera colombo-venezolana.

El criminal aterrorizó a comerciantes en Zulia (Venezuela) con amenazas y cobros de hasta US20.000 por extorsión. Actualmente vivía en un lujoso edificio en Valledupar, donde fue capturado.

Su detención ocurre en un contexto de tensión entre EE.UU. y Venezuela, con el presidente Donald Trump declarando un conflicto armado contra los carteles de la droga, designados como organizaciones terroristas.

