GRABADO el 11-09-2025

UPN: Hemos incorporado contenidos de sostenibilidad ambiental y social para los estudiantes

BrandedContent La Universidad Privada del Norte está implementando un modelo de gestión ambiental integral que le ha permitido convertirse en la primera universidad peruana en alcanzar la carbono neutralidad en el 2024. Mercedes Cáceres, Gerente de Sostenibilidad de la UPN, explica cómo este resultado responde a un trabajo estructurado sobre cuatro pilares clave: institucional, académico, operativo y comunicacional. Este enfoque les ha permitido reducir y compensar más de 1,800 toneladas de CO2 a través del proyecto REDD Castañeros en Madre de Dios, e integrar la sostenibilidad ambiental y social en la formación de sus estudiantes y en la gestión diaria de sus campus a nivel nacional.

Desde Semanaeconomica

