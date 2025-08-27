GRABADO el 27-08-2025

Carpool SE con Lexus: "Queremos acompañar a nuestros clientes a que cumplan sus objetivos"

BrandedContent El nuevo Lexus NX 350h marca un hito en la estrategia de relanzamiento de Lexus en Perú. En esta entrevista, Aldo Kobayashi, Gerente de Marca Lexus en Perú, explica cómo el concepto japonés de hospitalidad "Omotenashi" inspira la experiencia de la marca, detalla los beneficios de la tecnología Lexus Connect, y de qué forma este modelo híbrido genera eficiencias para el consumo de energía.



Descubre más sobre la visión de lujo personalizado de Lexus y la innovación detrás de la nueva NX 350h en https://lexusexperience.com.pe/.

Desde Semanaeconomica

