GRABADO el 27-08-2025

Carpool SE con Lexus: "Queremos acompañar a nuestros clientes a que cumplan sus objetivos"

BrandedContent El nuevo Lexus NX 350h marca un hito en la estrategia de relanzamiento de Lexus en Perú. En esta entrevista, Aldo Kobayashi, Gerente de Marca Lexus en Perú, explica cómo el concepto japonés de hospitalidad "Omotenashi" inspira la experiencia de la marca, detalla los beneficios de la tecnología Lexus Connect, y de qué forma este modelo híbrido genera eficiencias para el consumo de energía.

Descubre más sobre la visión de lujo personalizado de Lexus y la innovación detrás de la nueva NX 350h en https://lexusexperience.com.pe/.

Desde Semanaeconomica

Carpool SE con Lexus: "Queremos acompañar a nuestros clientes a que cumplan sus objetivos".

Alto rendimiento vs. burnout: ¿cómo equilibrar la productividad y el bienestar? Club del Talento.

Volvo EX90: el nuevo SUV 100 eléctrico llega al Perú.

USS: Estamos comprometidos con el desarrollo de la educación superior en las regiones.

Panorama Macroeconómico 2025 RIMAC.

More: El nuevo Hub Comercial de Surco.

Roundtable: Incluyendo la sostenibilidad en el C-level.

1er Summit de Felicidad Corporativa.

RIMAC: Premio a la Excelencia en Gestión de Riesgos 2024.

Pacasmayo: Nuestro propósito es ser una empresa Net Zero al 2050.

UPC y Minerva: Formamos líderes con visión global que transformen nuestro país.

Carpool SE: El marketing detrás del crecimiento de Geely.

AI Tech Sessions: IA en ciberseguridad.

Expo Cummins 2025.

CEO Talks Las claves de la economía global y la nueva era de la banca transaccional.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Semanaeconomica

video

Carpool SE con Lexus: "Queremos acompañar a nuestros clientes a que cumplan sus objetivos"

video

Alto rendimiento vs. burnout: ¿cómo equilibrar la productividad y el bienestar? Club del Talento

video

Volvo EX90: el nuevo SUV 100 eléctrico llega al Perú

video

USS: Estamos comprometidos con el desarrollo de la educación superior en las regiones

video

Panorama Macroeconómico 2025 RIMAC

video

More: El nuevo Hub Comercial de Surco

video

Roundtable: Incluyendo la sostenibilidad en el C-level

video

1er Summit de Felicidad Corporativa

video

RIMAC: Premio a la Excelencia en Gestión de Riesgos 2024

video

Pacasmayo: Nuestro propósito es ser una empresa Net Zero al 2050

video

UPC y Minerva: Formamos líderes con visión global que transformen nuestro país

video

Carpool SE: El marketing detrás del crecimiento de Geely

video

AI Tech Sessions: IA en ciberseguridad

video

Expo Cummins 2025

video

CEO Talks Las claves de la economía global y la nueva era de la banca transaccional

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 28 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo