GRABADO el 24-09-2025

ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable

La sostenibilidad corporativa ya no es solo un discurso: hoy es acción, resultados y rendición de cuentas. En este primer roundtable de Pacasmayo junto a SEMANAeconómica, reunimos a líderes empresariales y expertos para analizar cómo ha evolucionado la agenda ESG en la última década y cuáles son los principales desafíos hacia el 2030.



Conversamos sobre los avances logrados, el rol de la tecnología, las exigencias regulatorias y cómo integrar los criterios sociales, ambientales y de gobernanza en la estrategia de negocio. Descubre los mejores momentos en el siguiente video.

ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.

