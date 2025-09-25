GRABADO el 25-09-2025

UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto

¿Qué representa para la UPC liderar el Impact Rankings 2025 del Times Higher Education (THE)? Edward Roekaert, rector y CEO de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), explica el significado de este logro internacional que reconoce la gestión exitosa en cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): salud y bienestar, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, y alianzas estratégicas. En esta entrevista, revela los pasos clave que dio la UPC para ser reconocida como la universidad peruana líder en sostenibilidad y los próximos objetivos a conseguir para fortalecer su compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.





Mira la entrevista completa y conoce la estrategia de la UPC para generar un impacto real y cumplir con su misión de formar líderes que transformen su entorno con ética, visión global y acción.

