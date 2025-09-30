GRABADO el 30-09-2025

Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios

La sostenibilidad ya no es solo una cuestión de responsabilidad, sino un eje estratégico para competir, innovar y asegurar la rentabilidad a largo plazo. En este evento, organizado por Cabify y SEMANAeconómica, reunimos a líderes empresariales de sectores clave para compartir cómo están integrando criterios ESG en el corazón de sus decisiones de negocio.

Descubre cómo las prácticas sostenibles están impulsando nuevos modelos de crecimiento, mejorando la reputación corporativa y abriendo oportunidades de colaboración.



En este foro participaron:

Elisa Munares, Directora de planeamiento estratégico en Claro Perú

Jill Khoury, Líder de Sostenibilidad del BBVA en Perú

David Pérez Piñeiro, Senior VP of Stakeholder Relations de Cabify

Micaela Rizo Patrón, Gerente General en Perú Sostenible

Nathaly Vargas, Vicerectora académica en la Universidad Científica del Sur

Carlos Andrés Mendoza, Country manager de Cabify

