19-09-2025

Enalta Wine Fest: Un evento exclusivo para clientes BCP

BrandedContent BCP realizó la quinta edición del Enalta Wine Fest del 28 al 30 de agosto, un evento exclusivo que contó con una cata de vino guiada por expertos, música en vivo, gastronomía variada y una galería de arte. En este video, Anna Lenka Jáuregui, Gerente de Marketing y Comunicaciones, y Pierina Ruiz de Somocurcio, Product Owner de Banca Afluente del BCP, compartieron cómo esta puesta en escena se alinea con su compromiso de brindar beneficios y experiencias exclusivas a su segmento Enalta.

