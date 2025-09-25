GRABADO el 25-09-2025

Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito

Pacífico Business School renueva su propuesta académica para responder a las demandas del mercado y de sectores estratégicos como minería, salud, industria portuaria, emprendimiento e innovación tecnológica. Giuliana Leguía, Directora de la escuela, detalla en este video cómo la metodología LTI (Lidera, Transforma, Impacta), un portafolio diversificado, y alianzas con instituciones como MIT Sloan, Georgetown University, ESADE y la Universidad Pompeu Fabra, respaldan su liderazgo académico.

