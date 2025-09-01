GRABADO el 01-09-2025

Edenred: Buscamos cerrar la brecha para cubrir la alimentación de los trabajadores

BrandedContent ¿Cómo fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar la propuesta de valor de las empresas? Fernando Müller, Gerente General de Edenred Perú, explica cómo la Tarjeta Alimentación contribuye al bienestar diario de los colaboradores, optimiza su planificación financiera y fomenta hábitos saludables. En un contexto donde los beneficios tangibles y personalizados se vuelven clave para atraer a las nuevas generaciones, Edenred apuesta por transformar la experiencia laboral y generar conexiones duraderas.



Descubre más detalles de la Tarjeta Alimentación en el siguiente video.

Desde Semanaeconomica

