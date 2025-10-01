30 años del Instituto para la Calidad PUCP
Tres décadas de historia respaldan al Instituto para la Calidad de la PUCP como un actor clave en la formación de profesionales y el fortalecimiento de organizaciones en el país. Su 30 aniversario fue conmemorado en un evento que reunió a líderes del ámbito académico, empresarial y público, y que destacó la evolución de la institución: de pequeñas promociones iniciales a más de 500 alumnos cada año y consultorías que hoy transforman sectores estratégicos. La celebración puso en valor el compromiso de seguir impulsando la cultura de la calidad y la competitividad en el Perú.
Desde Semanaeconomica
Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".
Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.
30 años del Instituto para la Calidad PUCP.
Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".
Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios.
UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto.
Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito.
Revive los 40 años de SEMANAeconómica.
ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.
Enalta Wine Fest: Un evento exclusivo para clientes BCP.
UPN: Hemos incorporado contenidos de sostenibilidad ambiental y social para los estudiantes.
Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú.
Edenred: Buscamos cerrar la brecha para cubrir la alimentación de los trabajadores.
Carpool SE con Lexus: "Queremos acompañar a nuestros clientes a que cumplan sus objetivos".
Alto rendimiento vs. burnout: ¿cómo equilibrar la productividad y el bienestar? Club del Talento.
Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.
Semanaeconomica
Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.