GRABADO el 01-10-2025

30 años del Instituto para la Calidad PUCP

Tres décadas de historia respaldan al Instituto para la Calidad de la PUCP como un actor clave en la formación de profesionales y el fortalecimiento de organizaciones en el país. Su 30 aniversario fue conmemorado en un evento que reunió a líderes del ámbito académico, empresarial y público, y que destacó la evolución de la institución: de pequeñas promociones iniciales a más de 500 alumnos cada año y consultorías que hoy transforman sectores estratégicos. La celebración puso en valor el compromiso de seguir impulsando la cultura de la calidad y la competitividad en el Perú.

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

