GRABADO el 11-08-2025

Alto rendimiento vs. burnout: ¿cómo equilibrar la productividad y el bienestar? Club del Talento

En un mundo corporativo marcado por la alta competitividad y la presión constante por alcanzar resultados, la línea que separa el alto rendimiento del burnout se vuelve cada vez más delgada. En este primer Roundtable del Club del Talento, exploramos estrategias para mantener el alto desempeño de los equipos, sin comprometer la salud mental y física de los colaboradores. Además, abordamos el rol que juegan hoy la gestión del estrés, la cultura organizacional orientada al bienestar y las prácticas que fomentan una productividad responsable en la construcción de mejores empresas.



Descubre algunos de los mejores momentos en el siguiente video.

Desde Semanaeconomica

Alto rendimiento vs. burnout: ¿cómo equilibrar la productividad y el bienestar? Club del Talento.

Volvo EX90: el nuevo SUV 100 eléctrico llega al Perú.

USS: Estamos comprometidos con el desarrollo de la educación superior en las regiones.

Panorama Macroeconómico 2025 RIMAC.

More: El nuevo Hub Comercial de Surco.

Roundtable: Incluyendo la sostenibilidad en el C-level.

1er Summit de Felicidad Corporativa.

RIMAC: Premio a la Excelencia en Gestión de Riesgos 2024.

Pacasmayo: Nuestro propósito es ser una empresa Net Zero al 2050.

UPC y Minerva: Formamos líderes con visión global que transformen nuestro país.

Carpool SE: El marketing detrás del crecimiento de Geely.

AI Tech Sessions: IA en ciberseguridad.

Expo Cummins 2025.

CEO Talks Las claves de la economía global y la nueva era de la banca transaccional.

Holcim Perú: innovación y soluciones para construir el futuro.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Semanaeconomica

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.