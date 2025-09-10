GRABADO el 10-09-2025

Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú

A pocos días del inicio de PERUMIN 37, resulta fundamental conocer en qué situación se encuentra el país frente a los desafíos que afectan la competitividad del sector minero. En un contexto de creciente demanda global por minerales clave y de mayores exigencias sociales y ambientales, surge la pregunta: ¿estamos haciendo lo necesario para mantener al Perú como un destino atractivo para la inversión minera? Únete a Road to PERUMIN 37, un evento desarrollado por SEMANAeconómica y PERUMIN, para conocer los principales retos que enfrenta hoy la industria minera nacional y el rumbo que debería seguir el sector en los próximos años.

Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú.

Edenred: Buscamos cerrar la brecha para cubrir la alimentación de los trabajadores.

Carpool SE con Lexus: "Queremos acompañar a nuestros clientes a que cumplan sus objetivos".

Alto rendimiento vs. burnout: ¿cómo equilibrar la productividad y el bienestar? Club del Talento.

Volvo EX90: el nuevo SUV 100 eléctrico llega al Perú.

USS: Estamos comprometidos con el desarrollo de la educación superior en las regiones.

Panorama Macroeconómico 2025 RIMAC.

More: El nuevo Hub Comercial de Surco.

Roundtable: Incluyendo la sostenibilidad en el C-level.

1er Summit de Felicidad Corporativa.

RIMAC: Premio a la Excelencia en Gestión de Riesgos 2024.

Pacasmayo: Nuestro propósito es ser una empresa Net Zero al 2050.

UPC y Minerva: Formamos líderes con visión global que transformen nuestro país.

Carpool SE: El marketing detrás del crecimiento de Geely.

AI Tech Sessions: IA en ciberseguridad.

