Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú
A pocos días del inicio de PERUMIN 37, resulta fundamental conocer en qué situación se encuentra el país frente a los desafíos que afectan la competitividad del sector minero. En un contexto de creciente demanda global por minerales clave y de mayores exigencias sociales y ambientales, surge la pregunta: ¿estamos haciendo lo necesario para mantener al Perú como un destino atractivo para la inversión minera? Únete a Road to PERUMIN 37, un evento desarrollado por SEMANAeconómica y PERUMIN, para conocer los principales retos que enfrenta hoy la industria minera nacional y el rumbo que debería seguir el sector en los próximos años.
