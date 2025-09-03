GRABADO el 03-09-2025

Las ARMAS y el PODER MILITAR de CHINA que exhibió XI JINPING junto a PUTIN y KIM JONG UN Gestión

En una de las mayores demostraciones de fuerza del bloque antioccidental, el presidente de China, XiJinping, encabezó el gran desfile militar en Pekín por el 80º aniversario de la victoria de China. Acompañado por sus aliados, el presidente de Rusia, VladimirPutin, y el líder de CoreaDelNorte, KimJongUn, Xi presentó al mundo un mensaje de unidad y poder militar frente a Occidente.



El desfile reunió a miles de soldados del Ejército Popular de Liberación (EPL) y exhibió parte del arsenal más avanzado de China, incluyendo misiles de largo alcance, vehículos blindados y aeronaves de última generación. El evento no solo conmemoró la victoria histórica contra la agresión japonesa, sino que también fue un escaparate de la modernización militar china y su creciente protagonismo geopolítico.



En este video repasamos los momentos más destacados del desfile militar, desde la revista de tropas de Xi Jinping en la Plaza de Tiananmen, hasta la exhibición de armamento estratégico. También hacemos un recuento del rol de Putin y KimJongUn en la ceremonia y del mensaje político que proyecta esta alianza frente al liderazgo de EstadosUnidos en el escenario internacional.



