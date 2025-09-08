GRABADO el 08-09-2025

TRUMP ENCIENDE LAS ALARMAS DE UN POSIBLE ATAQUE A VENEZUELA RADAR24

El presidente de EstadosUnidos, Donald Trump, volvió a sembrar dudas y tensión al responder con un enigmático Ya lo verán cuando fue consultado sobre una posible operación contra el CárteldelosSoles en Venezuela, organización que Washington señala como liderada por Nicolás Maduro.



En este programa de Radar24 analizamos el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, los ejercicios en Puerto Rico y el rol del secretario de Defensa y el jefe del comando militar estadounidense. Expertos advierten que la frase de Trump podría anticipar una operación de extracción contra Maduro, similar a la que ocurrió en Panamá con Manuel Noriega en 1989.



Al mismo tiempo, Maduro y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, admitieron estar en un búnker, reforzando cinco estados claves y desplegando 25 mil efectivos. Mientras tanto, países como Perú, Argentina y Ecuador ya se sumaron a Estados Unidos en calificar al cártel de los Soles como una organización terrorista.



¿Se avecina una acción militar en Venezuela? ¿Es solo presión política o el paso previo a la captura de Maduro? En Radar 24 te contamos todos los detalles y las reacciones internacionales.



noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela EstadosUnidos Trump Maduro CárteldelosSoles narcotráfico Radar24



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



Donald Trump ya lo verán

Trump Maduro amenaza

Estados Unidos despliegue militar Caribe

cártel de los soles Venezuela

operación extracción Maduro

intervención militar Venezuela 2025

Nicolás Maduro escondido en búnker

recompensa captura Maduro

Trump ataque Irán comparación

Venezuela narcotráfico fentanilo

operación Gedeón antecedentes

Trump amenaza derribo aviones

Colombia frontera Venezuela crisis

Brasil posición conflicto Venezuela

Perú declara terrorista cártel de los soles

Vladimir Padrino López discurso

Radar 24 análisis internacional

Trump captura de Maduro

coyuntura geopolítica Venezuela

conflicto narcotráfico Estados Unidos

Desde Diario Gestión

TRUMP ENCIENDE LAS ALARMAS DE UN POSIBLE ATAQUE A VENEZUELA RADAR24.

Primer ministro de ISRAEL advierte a GAZA: "Gaza: ¡Están advertidos, salgan de ahí" Gestión.

URGENTE: Secretario de GUERRA, PETE HEGSETH, aterriza en el USS Iwo Jima en el CARIBE Gestión.

IRÁN llama a VENEZUELA y condena amenazas de ESTADOS UNIDOS en el CARIBE Gestión.

Noticias del 8 de setiembre: IRÁN DEFIENDE A VENEZUELA ANTE ACOSO DE EE.UU. Noticiero.

¿Por qué crece el TEMOR ante el nuevo OPERATIVO contra MIGRANTES de TRUMP en CHICAGO? Gestión.

Ejército de ISRAEL lanzó miles de folletos sobre GAZA advirtiendo nueva ofensiva Gestión.

ECLIPSE LUNAR 2025 EN VIVO: LUNA DE SANGRE DEL 7 DE SEPTIEMBRE Gestión.

Casi 900 DETENIDOS en PROTESTAS de apoyo a grupo PROPALESTINO en Londres Gestión.

Israel derriba edificio residencial de 12 pisos en Gaza con familias adentro Gestión.

Noticias del 7 de setiembre: RUSIA ATACA EDIFICIO GUBERNAMENTAL EN KIEV Noticiero.

Noticias del 6 de setiembre: MADURO RESPONDE A TRUMP TRAS DESPLIQGUE DE F-35 EN EL CARIBE.

Noticias de 5 de setiembre: TRUMP ORDENA DERRIBAR AVIONES VENEZOLANOS EN EL CARIBE Noticiero.

EE.UU. DESTRUIRÁ AVIONES VENEZOLANOS QUE REPRESENTEN AMENAZA RADAR24.

EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA A DEPARTAMENTO DE GUERRA SUBTITULADO ESPAÑOL.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.