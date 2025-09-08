TRUMP ENCIENDE LAS ALARMAS DE UN POSIBLE ATAQUE A VENEZUELA RADAR24
El presidente de EstadosUnidos, Donald Trump, volvió a sembrar dudas y tensión al responder con un enigmático Ya lo verán cuando fue consultado sobre una posible operación contra el CárteldelosSoles en Venezuela, organización que Washington señala como liderada por Nicolás Maduro.
En este programa de Radar24 analizamos el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, los ejercicios en Puerto Rico y el rol del secretario de Defensa y el jefe del comando militar estadounidense. Expertos advierten que la frase de Trump podría anticipar una operación de extracción contra Maduro, similar a la que ocurrió en Panamá con Manuel Noriega en 1989.
Al mismo tiempo, Maduro y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, admitieron estar en un búnker, reforzando cinco estados claves y desplegando 25 mil efectivos. Mientras tanto, países como Perú, Argentina y Ecuador ya se sumaron a Estados Unidos en calificar al cártel de los Soles como una organización terrorista.
¿Se avecina una acción militar en Venezuela? ¿Es solo presión política o el paso previo a la captura de Maduro? En Radar 24 te contamos todos los detalles y las reacciones internacionales.
noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela EstadosUnidos Trump Maduro CárteldelosSoles narcotráfico Radar24
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Donald Trump ya lo verán
Trump Maduro amenaza
Estados Unidos despliegue militar Caribe
cártel de los soles Venezuela
operación extracción Maduro
intervención militar Venezuela 2025
Nicolás Maduro escondido en búnker
recompensa captura Maduro
Trump ataque Irán comparación
Venezuela narcotráfico fentanilo
operación Gedeón antecedentes
Trump amenaza derribo aviones
Colombia frontera Venezuela crisis
Brasil posición conflicto Venezuela
Perú declara terrorista cártel de los soles
Vladimir Padrino López discurso
Radar 24 análisis internacional
Trump captura de Maduro
coyuntura geopolítica Venezuela
conflicto narcotráfico Estados Unidos
Desde Diario Gestión
TRUMP ENCIENDE LAS ALARMAS DE UN POSIBLE ATAQUE A VENEZUELA RADAR24.
Primer ministro de ISRAEL advierte a GAZA: "Gaza: ¡Están advertidos, salgan de ahí" Gestión.
URGENTE: Secretario de GUERRA, PETE HEGSETH, aterriza en el USS Iwo Jima en el CARIBE Gestión.
IRÁN llama a VENEZUELA y condena amenazas de ESTADOS UNIDOS en el CARIBE Gestión.
Noticias del 8 de setiembre: IRÁN DEFIENDE A VENEZUELA ANTE ACOSO DE EE.UU. Noticiero.
¿Por qué crece el TEMOR ante el nuevo OPERATIVO contra MIGRANTES de TRUMP en CHICAGO? Gestión.
Ejército de ISRAEL lanzó miles de folletos sobre GAZA advirtiendo nueva ofensiva Gestión.
ECLIPSE LUNAR 2025 EN VIVO: LUNA DE SANGRE DEL 7 DE SEPTIEMBRE Gestión.
Casi 900 DETENIDOS en PROTESTAS de apoyo a grupo PROPALESTINO en Londres Gestión.
Israel derriba edificio residencial de 12 pisos en Gaza con familias adentro Gestión.
Noticias del 7 de setiembre: RUSIA ATACA EDIFICIO GUBERNAMENTAL EN KIEV Noticiero.
Noticias del 6 de setiembre: MADURO RESPONDE A TRUMP TRAS DESPLIQGUE DE F-35 EN EL CARIBE.
Noticias de 5 de setiembre: TRUMP ORDENA DERRIBAR AVIONES VENEZOLANOS EN EL CARIBE Noticiero.
EE.UU. DESTRUIRÁ AVIONES VENEZOLANOS QUE REPRESENTEN AMENAZA RADAR24.
EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA A DEPARTAMENTO DE GUERRA SUBTITULADO ESPAÑOL.
Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.