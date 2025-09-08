Noticias del 8 de setiembre: IRÁN DEFIENDE A VENEZUELA ANTE ACOSO DE EE.UU. Noticiero
En un nuevo capítulo de alineamientos geopolíticos, los ministros de Exteriores de Venezuela e Irán sostuvieron una llamada en la que reafirmaron su alianza estratégica y denunciaron las amenazas de EstadosUnidos hacia Caracas. Irán expresó su solidaridad total con el pueblo venezolano frente al acoso que atribuyen al gobierno de DonaldTrump, en medio de una creciente confrontación diplomática entre Washington y sus adversarios regionales.
Esta tensión exterior contrasta con el ambiente interno que se vive en ciudades como Chicago, donde miles de personas se manifestaron frente a la Torre Trump durante el fin de semana. Las protestas fueron una respuesta directa a las amenazas de Trump de desplegar la Guardia Nacional y ejecutar un gran operativo contra migrantes. La coincidencia con el Día de la Independencia de México generó una ola de indignación en la comunidad latina, que vio empañada una de sus celebraciones más importantes por el temor a redadas y deportaciones masivas.
Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, el presidente del Gobierno español, PedroSánchez, anunció nueve medidas inmediatas contra Israel por lo que calificó como genocidio en la Franja de Gaza. Entre las acciones destacan un embargo formal de armas, la prohibición de ingreso a funcionarios israelíes, el veto a embarcaciones y aeronaves militares israelíes, y un aumento significativo de la ayuda humanitaria. Estas decisiones refuerzan la postura crítica de España en el conflicto y colocan al país en una posición de liderazgo entre los gobiernos europeos que exigen responsabilidades a Tel Aviv por la crisis humanitaria en Gaza.
La gravedad del conflicto en Medio Oriente también se vio reflejada en Jerusalén, donde un ataque armado perpetrado por dos palestinos dejó al menos seis muertos y más de veinte heridos en una parada de autobús en Ramot Junction. Las autoridades israelíes calificaron el hecho como un ataque terrorista y aumentaron la seguridad en la zona, temiendo una nueva oleada de violencia.
A la par, en Europa del Este, la guerra en Ucrania vivió uno de sus episodios más intensos desde su inicio. Por primera vez, las Fuerzas Armadas rusas atacaron directamente un edificio gubernamental en pleno centro de Kiev, marcando un nuevo nivel de agresividad. El bombardeo dejó al menos cuatro muertos, incluidos civiles, y ha sido considerado por analistas como un intento de Moscú por socavar la estabilidad institucional ucraniana, en momentos en que Ucrania busca más apoyo militar de Occidente.
