IRÁN llama a VENEZUELA y condena amenazas de ESTADOS UNIDOS en el CARIBE Gestión

Los ministros de Exteriores de Venezuela e Irán, Yván Gil y Seyed Abbas Araghchi, sostuvieron una conversación telefónica en la que reafirmaron su alianza bilateral y denunciaron las recientes amenazas de EstadosUnidos contra Caracas. El canciller iraní condenó lo que calificó como acciones unilaterales e intimidatorias por parte del gobierno de DonaldTrump, y señaló que amenazar con el uso de la fuerza contra naciones soberanas constituye una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas y un peligro real para la paz internacional.



Durante el intercambio, Irán expresó su solidaridad total con el pueblo venezolano y ofreció apoyo ante lo que considera un acoso sistemático por parte de Washington. Por su parte, el ministro venezolano destacó que su país se mantiene firme en la defensa de su soberanía, autodeterminación e independencia, y advirtió sobre la necesidad de respuestas diplomáticas contundentes frente a lo que definió como una escalada geopolítica desde Estados Unidos hacia América Latina.



Yván Gil aprovechó también para informar sobre la situación en la región y expresó su deseo de que otros países, especialmente los miembros del grupo BRICS y naciones sudamericanas, adopten una postura clara y firme en rechazo a las políticas hostiles de EE. UU. Esta llamada confirma el fortalecimiento de la cooperación entre Teherán y Caracas, consolidando un frente común frente a las presiones extranjeras y reforzando los lazos políticos, estratégicos y económicos entre ambas naciones.



