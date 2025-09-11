GRABADO el 11-09-2025

¡Impactante! Cisterna con 50 mil litros de gas explota en México El Comercio

El camión que transportaba 50 mil litros de gas licuado se despista, vuelca y explota. En cuestión de segundos el fuego avanza por toda la autopista. El incidente dejó un saldo de 4 muertos y 90 heridos.

México explosión camióndegas tragedia heridos muertos autopista emergencia incendio videosvirales

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Pete Hegseth dice que EE.UU. destruirá a los 'narcos' de Venezuela El Comercio.

Charlie Kirk: FBI difunde fotos del posible homicida y ofrece 100 mil dólares El Comercio.

¿Quién era Charlie Kirk y por qué fue un gran aliado de Trump? El Comercio.

Esto dice la polémica carta que Trump le habría escrito a Epstein El Comercio.

Pete Hegseth advierte a Maduro: EE.UU. amplía lucha contra narcotráfico El Comercio.

CELEBRAMOS NUESTRO 2 MES UNO MÁS ENVIVO.

Maduro despliega tropas en 284 frentes tras amenaza de EE.UU. El Comercio.

¿QUE PASÓ CON MAJU MANTILLA? UNO MÁS ENVIVO.

IRL: LO QUE NADIE TE MUESTRA DE LA NUEVA VÍA EXPRESA SUR PELC EN VIVO.

¡Impactante! Cisterna con 50 mil litros de gas explota en México El Comercio.

¿Quién era Charlie Kirk y por qué se convirtió en un gran aliado de Trump? El Comercio.

Eduardo Arana rechaza decisión de la CIDH sobre no aplicar la Ley de Amnistía Mirada de Fondo.

Charlie Kirk muer en mitin en Utah: Trump declara duelo nacional en EE.UU. TQH EN VIVO.

CESAR RITTER SOBRE EL CINE PERUANO cesarritter 1000oficios.

CURITA TE AMAMOS pataclaun gonzalete.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

Pete Hegseth dice que EE.UU. destruirá a los 'narcos' de Venezuela El Comercio

video

Charlie Kirk: FBI difunde fotos del posible homicida y ofrece 100 mil dólares El Comercio

video

¿Quién era Charlie Kirk y por qué fue un gran aliado de Trump? El Comercio

video

Esto dice la polémica carta que Trump le habría escrito a Epstein El Comercio

video

Pete Hegseth advierte a Maduro: EE.UU. amplía lucha contra narcotráfico El Comercio

video

CELEBRAMOS NUESTRO 2 MES UNO MÁS ENVIVO

video

Maduro despliega tropas en 284 frentes tras amenaza de EE.UU. El Comercio

video

¿QUE PASÓ CON MAJU MANTILLA? UNO MÁS ENVIVO

video

IRL: LO QUE NADIE TE MUESTRA DE LA NUEVA VÍA EXPRESA SUR PELC EN VIVO

video

¡Impactante! Cisterna con 50 mil litros de gas explota en México El Comercio

video

¿Quién era Charlie Kirk y por qué se convirtió en un gran aliado de Trump? El Comercio

video

Eduardo Arana rechaza decisión de la CIDH sobre no aplicar la Ley de Amnistía Mirada de Fondo

video

Charlie Kirk muer en mitin en Utah: Trump declara duelo nacional en EE.UU. TQH EN VIVO

video

CESAR RITTER SOBRE EL CINE PERUANO cesarritter 1000oficios

video

CURITA TE AMAMOS pataclaun gonzalete

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Día del Contador Público

Día del Contador Público

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 11 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo