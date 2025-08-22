GRABADO el 22-08-2025

Terremoto de 7.5 en Chile sacude la Antártica, pero descartan riesgo de tsunami El Comercio

Un fuerte terremoto de magnitud 7.5 sacudió la región de Magallanes y la Antártica chilena la noche del jueves, a las 22:16 hora local. El epicentro se localizó a 258 km al noreste de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la isla Rey Jorge, a 10 km de profundidad, según el Centro Sismológico de Chile.



La magnitud del sismo obligó a declarar estado de precaución por tsunami y a evacuar zonas costeras del territorio antártico. Sin embargo, horas después la alerta fue descartada y no se reportaron víctimas ni daños materiales.



El Pasaje de Drake, donde confluyen las placas tectónicas de Sudamérica y la Antártida, volvió a mostrar su poder sísmico en una de las zonas más activas del planeta. Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó magnitud 8.0, que luego corrigió a 7.5.



Este terremoto recordó la vulnerabilidad de Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, y la importancia de los protocolos de evacuación ante emergencias.



