GRABADO el 22-08-2025

Audiencia Pedro Castillo en vivo: piden el cese de prisión preventiva El Comercio

Por unanimidad, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó un recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en contra de fallo que declaró infundado el cese de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de rebelión.



La medida fue resuelta, luego que este lunes 18 el exjefe de Estado, a través de su defensa técnica, argumentara que esta medida limitativa fue solicitada por fiscales adjuntos supremos, los cuales, según dijo, no tienen competencia para realizar este tipo de pedidos.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

El regreso de la violencia armada en Colombia: CLAVES para entender los últimos ataques EC.

Conoce el paradero Mirando hacia el futuro El Comercio.

Terremoto de 7.5 en Chile sacude la Antártica, pero descartan riesgo de tsunami El Comercio.

DR. CHOY ESTÁ CON NOSOTROS UNOMÁS ENVIVO.

Maduro llama a un "alistamiento nacional" ante ofensiva de EE.UU. El Comercio.

Congreso retrocede y no aumentará sueldo de diputados y senadores Mirada de fondo.

Audiencia Pedro Castillo en vivo: piden el cese de prisión preventiva El Comercio.

Graves incidentes obligan a cancelar partido entre Independiente y U. de Chile TQH EN VIVO.

Colombia: atentado con carro bomba en Cali y ataque a helicóptero en Antioquia El Comercio.

Tragedia en Avellaneda: ¿Alianza Lima pasaría a semifinales tras sanción de Conmebol? El Comercio.

Zelenski exige garantías de seguridad y plantea reunión con Putin en 7 días El Comercio.

Diputados y senadores podrían ganar más de S/42 mil al mes: ¿Se justifica? El Comercio.

Norcoreanos son enviados como esclavos a Rusia: así son sus jornadas El Comercio.

¿Alianza Lima puede soñar con ganar la Copa Sudamericana? El Comercio.

Reacciones tras los incidentes del partido Independiente vs U.de Chile El Comercio.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.