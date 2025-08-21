GRABADO el 21-08-2025

Norcoreanos son enviados como esclavos a Rusia: así son sus jornadas El Comercio

Miles de norcoreanos están siendo enviados a Rusia para trabajar en condiciones similares a la esclavitud y cubrir la escasez de mano de obra que ha dejado la guerra en Ucrania. Según funcionarios de inteligencia surcoreanos, Moscú depende cada vez más de esta fuerza laboral controlada por el régimen de KimJongUn, a pesar de la prohibición de la ONU. Los testimonios revelan jornadas de hasta 18 horas, encierro en contenedores y vigilancia militar permanente.



