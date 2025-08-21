Tragedia en Avellaneda: ¿Alianza Lima pasaría a semifinales tras sanción de Conmebol? El Comercio
El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido por los fuertes desmanes que se produjeron en las tribunas del estadio Libertadores de América.
Las imágenes de violencia que se dieron en las graderías han dado la vuelta al mundo. A propósito de ello, muchos hinchas de Alianza Lima se preguntan qué tan factible es la posibilidad de que accedan directamente a semifinales.
Hablamos con la periodista de DT El Comercio, Fernanda Huapaya.
noticiashoy breakingnews deportes copasudamericana independientedeavellaneda universidaddedchile suspensiónpartido violenciaenestadios alianzalima tribunas
