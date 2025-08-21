GRABADO el 21-08-2025

Tragedia en Avellaneda: ¿Alianza Lima pasaría a semifinales tras sanción de Conmebol? El Comercio

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido por los fuertes desmanes que se produjeron en las tribunas del estadio Libertadores de América.



Las imágenes de violencia que se dieron en las graderías han dado la vuelta al mundo. A propósito de ello, muchos hinchas de Alianza Lima se preguntan qué tan factible es la posibilidad de que accedan directamente a semifinales.



Hablamos con la periodista de DT El Comercio, Fernanda Huapaya.



noticiashoy breakingnews deportes copasudamericana independientedeavellaneda universidaddedchile suspensiónpartido violenciaenestadios alianzalima tribunas



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



independiente vs universidad de chile

partido suspendido copa sudamericana

violencia en estadio libertadores de américa

octavos de final copa sudamericana

suspensión por desmanes en tribunas

independiente de avellaneda copa sudamericana

universidad de chile hinchas violencia

alianza lima posibilidad semifinales

suspensión partido sudamericana 2025

incidentes copa sudamericana hoy

violencia en el fútbol sudamericano

conmebol decisiones partido suspendido

qué pasa tras suspensión partido

tribunas desmanes independiente u de chile

sudamericana octavos de final incidentes

alianza lima clasifica semifinales

noticias deportivas hoy sudamericana

hinchas provocan suspensión de partido

libertadores de américa disturbios

conmebol reglas partido suspendido

Desde EL COMERCIO

Maduro acusa a EEUU de plan ilegal para un cambio de régimen en Venezuela El Comercio.

El Salvador exige uniformes impecables y cortes militares en colegios El Comercio.

Capturan al hermano de Iván Mordisco, líder de disidencias de las FARC en Colombia El Comercio.

¿Cuál es el poder y capacidad militar VENEZUELA para defenderse de un ataque? El Comercio.

¿Por qué Rusia y Ucrania luchan por el Donetsk? El Comercio.

El regreso de la violencia armada en Colombia: CLAVES para entender los últimos ataques EC.

Conoce el paradero Mirando hacia el futuro El Comercio.

Terremoto de 7.5 en Chile sacude la Antártica, pero descartan riesgo de tsunami El Comercio.

DR. CHOY ESTÁ CON NOSOTROS UNOMÁS ENVIVO.

Maduro llama a un "alistamiento nacional" ante ofensiva de EE.UU. El Comercio.

Congreso retrocede y no aumentará sueldo de diputados y senadores Mirada de fondo.

Audiencia Pedro Castillo en vivo: piden el cese de prisión preventiva El Comercio.

Graves incidentes obligan a cancelar partido entre Independiente y U. de Chile TQH EN VIVO.

Colombia: atentado con carro bomba en Cali y ataque a helicóptero en Antioquia El Comercio.

Tragedia en Avellaneda: ¿Alianza Lima pasaría a semifinales tras sanción de Conmebol? El Comercio.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.