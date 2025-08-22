GRABADO el 22-08-2025

Congreso retrocede y no aumentará sueldo de diputados y senadores Mirada de fondo

El anuncio del presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Arturo Alegría, de dar marcha atrás en la intención de aumentar a más de 42 mil soles el sueldo de los futuros diputados y senadores, es analizado por Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este viernes 22 de agosto.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

