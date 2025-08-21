GRABADO el 21-08-2025

Colombia: atentado con carro bomba en Cali y ataque a helicóptero en Antioquia El Comercio

Un atentado con carro bomba en Cali, Colombia, dejó al menos seis muertos y 50 heridos este jueves cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez. El presidente Gustavo Petro señaló que se trata de una reacción terrorista vinculada a las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, declaró máxima alerta nacional y no descartó medidas excepcionales.



Casi al mismo tiempo, un helicóptero de la Policía fue derribado en Antioquia, dejando ocho muertos y ocho heridos, en un hecho atribuido al Frente 36 de las disidencias.



Este informe detalla lo ocurrido, las reacciones oficiales y lo que significa este nuevo episodio de violencia para Colombia.



noticiashoy breakingnews Colombia Cali atentado Petro FARC Antioquia terrorismo narcotráfico



