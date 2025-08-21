Graves incidentes obligan a cancelar partido entre Independiente y U. de Chile TQH EN VIVO
Durante el partido Independiente vs. U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, un hecho insólito paralizó el duelo. En el minuto 3 del segundo tiempo, con el marcador 11, comenzaron violentos incidentes entre las barras de ambos equipos: lanzamiento de proyectiles, palos y objetos en las tribunas.
El juez detuvo el partido y se pidió calma por los altoparlantes del Estadio Libertadores de América, pero la situación empeoró y varios hinchas resultaron heridos. En este video analizamos qué ocurrió, cómo reaccionaron las autoridades y qué medidas podrían tomarse. ¿Será este el límite de la violencia en el fútbol argentino?
5:40 Inicio del programa
30:24 entrevista a Fernanda Huapaya, periodista de DT El Comercio
Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe
noticiashoy breakingnews deportes
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
Copa Sudamericana incidentes
Independiente vs U de Chile
violencia barras fútbol
proyectiles tribunas partido
Estadio Libertadores de América
hinchas heridos en partido
octavos de final Sudamericana
juego detenido por violencia
partido pausado por hinchas
conflicto barras en estadio
seguridad en eventos deportivos
violencia en el fútbol argentino
prevención de incidentes en tribunas
impacto de enfrentamientos en público
autoridades responden a disturbios
análisis tras incidentes violentos
consecuencias de peleas en materias deportivas
medidas de seguridad en estadios
historial de violencia en Copa Sudamericana
percepción pública del fútbol argentino
TAGS para la caja
Desde EL COMERCIO
Maduro acusa a EE.UU. de preparar un cambio de régimen con "plan ilegal" El Comercio.
El Salvador exige uniformes impecables y cortes militares en colegios El Comercio.
Capturan al hermano de Iván Mordisco, líder de disidencias de las FARC en Colombia El Comercio.
¿Cuál es el poder y capacidad militar VENEZUELA para defenderse de un ataque? El Comercio.
¿Por qué Donetsk es vital para la estrategia militar rusa? El Comercio.
El regreso de la violencia armada en Colombia: CLAVES para entender los últimos ataques EC.
Conoce el paradero Mirando hacia el futuro El Comercio.
Terremoto de 7.5 en Chile sacude la Antártica, pero descartan riesgo de tsunami El Comercio.
DR. CHOY ESTÁ CON NOSOTROS UNOMÁS ENVIVO.
Maduro llama a un "alistamiento nacional" ante ofensiva de EE.UU. El Comercio.
Congreso retrocede y no aumentará sueldo de diputados y senadores Mirada de fondo.
Audiencia Pedro Castillo en vivo: piden el cese de prisión preventiva El Comercio.
Graves incidentes obligan a cancelar partido entre Independiente y U. de Chile TQH EN VIVO.
Colombia: atentado con carro bomba en Cali y ataque a helicóptero en Antioquia El Comercio.
Tragedia en Avellaneda: ¿Alianza Lima pasaría a semifinales tras sanción de Conmebol? El Comercio.
Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.