GRABADO el 21-08-2025

Graves incidentes obligan a cancelar partido entre Independiente y U. de Chile TQH EN VIVO

Durante el partido Independiente vs. U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, un hecho insólito paralizó el duelo. En el minuto 3 del segundo tiempo, con el marcador 11, comenzaron violentos incidentes entre las barras de ambos equipos: lanzamiento de proyectiles, palos y objetos en las tribunas.



El juez detuvo el partido y se pidió calma por los altoparlantes del Estadio Libertadores de América, pero la situación empeoró y varios hinchas resultaron heridos. En este video analizamos qué ocurrió, cómo reaccionaron las autoridades y qué medidas podrían tomarse. ¿Será este el límite de la violencia en el fútbol argentino?



5:40 Inicio del programa

30:24 entrevista a Fernanda Huapaya, periodista de DT El Comercio



