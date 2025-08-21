GRABADO el 21-08-2025

Diputados y senadores podrían ganar más de S/42 mil al mes: ¿Se justifica? El Comercio

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

¿Cuál es el poder y capacidad militar VENEZUELA para defenderse de un ataque? EC.

¿Por qué Rusia y Ucrania luchan por el Donetsk? El Comercio.

El regreso de la violencia armada en Colombia: CLAVES para entender los últimos ataques EC.

Conoce el paradero Mirando hacia el futuro El Comercio.

Terremoto de 7.5 en Chile sacude la Antártica, pero descartan riesgo de tsunami El Comercio.

DR. CHOY ESTÁ CON NOSOTROS UNOMÁS ENVIVO.

Maduro llama a un "alistamiento nacional" ante ofensiva de EE.UU. El Comercio.

Congreso retrocede y no aumentará sueldo de diputados y senadores Mirada de fondo.

Audiencia Pedro Castillo en vivo: piden el cese de prisión preventiva El Comercio.

Graves incidentes obligan a cancelar partido entre Independiente y U. de Chile TQH EN VIVO.

Colombia: atentado con carro bomba en Cali y ataque a helicóptero en Antioquia El Comercio.

Tragedia en Avellaneda: ¿Alianza Lima pasaría a semifinales tras sanción de Conmebol? El Comercio.

Zelenski exige garantías de seguridad y plantea reunión con Putin en 7 días El Comercio.

Diputados y senadores podrían ganar más de S/42 mil al mes: ¿Se justifica? El Comercio.

Norcoreanos son enviados como esclavos a Rusia: así son sus jornadas El Comercio.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.