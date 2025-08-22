GRABADO el 22-08-2025

El regreso de la violencia armada en Colombia: CLAVES para entender los últimos ataques EC

El 21 de agosto de 2025, Colombia vivió una jornada aterradora con un helicóptero policial derribado por un dron explosivo en Antioquia, durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos, que dejó al menos 13 policías muertos y varios heridos. Más tarde, un camión bomba explotó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, cobrando al menos seis víctimas y dejando decenas de heridos, entre ellos civiles. El presidente GustavoPetro atribuyó ambos ataques a disidencias de las FARC, tildándolos de organizaciones terroristas y anunciando medidas urgentes para frenar el resurgimiento de la violencia. ¿Está Colombia frente al retorno del conflicto armado que creía haber superado?

terror colombia dron helicóptero cochebomba Cali Antioquia FARC violencia alertamáxima

