GRABADO el 21-08-2025

Zelenski exige garantías de seguridad y plantea reunión con Putin en 7 días El Comercio

El presidentedeUcrania Volodímir Zelenski pone como condición esencial las garantíasdeseguridad previamente establecidas por potencias occidentales antes de aceptar una reunión cara a cara con Putin. Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad en un plazo de siete a diez días, declaró Zelenski. Solo tras ese esquema de seguridad, se contempla una reunión en Suiza, Austria o Turquía, con posibilidad de formato trilateral con Donald Trump. China queda descartada como garante: No necesitamos garantes que no ayudaron a Ucrania. En este video analizamos los posibles escenarios, plazos y riesgos de esta estrategia diplomática. ¿Podría concretarse un diálogo real entre Zelenski y Putin?



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales noticiashoy breakingnews internacionales Ucrania Zelenski Putin garantíasdeseguridad reunión Trump Occidente

Desde EL COMERCIO

Audiencia Pedro Castillo en vivo: piden el cese de prisión preventiva El Comercio.

Graves incidentes obligan a cancelar partido entre Independiente y U. de Chile TQH EN VIVO.

Colombia: atentado con carro bomba en Cali y ataque a helicóptero en Antioquia El Comercio.

Tragedia en Avellaneda: ¿Alianza Lima pasaría a semifinales tras sanción de Conmebol? El Comercio.

Zelenski exige garantías de seguridad y plantea reunión con Putin en 7 días El Comercio.

Diputados y senadores podrían ganar más de S/42 mil al mes: ¿Se justifica? El Comercio.

Norcoreanos son enviados como esclavos a Rusia: así son sus jornadas El Comercio.

¿Alianza Lima puede soñar con ganar la Copa Sudamericana? El Comercio.

Reacciones tras los incidentes del partido Independiente vs U.de Chile El Comercio.

DR. CHOY ESTÁ CON NOSOTROS UNOMÁS ENVIVO.

Israel moviliza 60.000 reservistas para tomar bastión de Hamás en Gaza El Comercio.

¿De donde proviene el Pastor Chiribaya?: perro patrimonio del Perú El Comercio.

Crónica de la trágica noche que canceló el partido de Independiente y U. de Chile El Comercio.

TRAGEDIA EN EL FÚTBOL UNOMÁS ENVIVO.

Martín Vizcarra podría ser trasladado desde Barbadillo a otro penal Mirada de Fondo.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.