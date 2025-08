GRABADO el 06-08-2025

Gobierno de TRUMP anuncia que NO BUSCARÁ la PENA DE MUERTE contra el MAYO ZAMBADA Gestión

El Gobierno de EstadosUnidos informó este martes a la Corte del Distrito Este de NuevaYork que no buscará la pena de muerte contra los presuntos narcotraficantes mexicanos IsmaelZambada, alias ElMayo, y RafaelCaroQuintero. La decisión también aplica a VicenteCarrilloFuentes, según documentos judiciales presentados ante tres jueces federales.



La administración de DonaldTrump, a través del DepartamentodeJusticia, notificó oficialmente que no solicitará la penademuerte como parte de las acusaciones contra los líderes históricos del narcotráfico. El fiscal federal JosephNocellaJr presentó tres escritos donde se confirma el retiro de la condena capital para los tres casos.



La fiscal general PamBondi ha autorizado a nuestra oficina a no buscar la pena capital, se lee en las cartas presentadas por el gobierno estadounidense. Esta decisión fue recibida con satisfacción por la defensa de El Mayo Zambada. Su abogado, FrankPérez, declaró que representa un avance hacia una resolución justa y equitativa en el proceso legal.



