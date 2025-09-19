GRABADO el 19-09-2025

Congresista Cavero asegura que "no vive de la plata del Estado"

En medio de su participación en la Comisión de Economía del Congreso, el parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, decidió enviar un mensaje a los afiliados de la AFP que buscan retirar sus ahorros.



Durante su intervención, Cavero Alva recordó que, a pesar de no tener una edad avanzada, considera que por el momento los jóvenes deberían seguir confiando en las entidades que tienen en buen recaudo sus ganancias. Además, buscó dejar en claro que él no vive de lo que puedan dar las autoridades del Poder Ejecutivo.



"Yo quiero preguntar como joven, como afiliado al sistema, yo hablo como afiliado al sistema de pensiones tengo 32 años. No he retirado ni un sol de mi fondo de pensiones, porque trabajo y ahorro, a diferencia de otros que viven del Estado, viven de la mamadera como los socialistas", declaró el legislador.



APROBACIÓN DEL OCTAVO RETIRO



El último miércoles 17 de setiembre, en el Parlamento decidió aprobarse el octavo retiro de la AFP luego del apoyo de 110 votos a favor y 5 abstenciones. Los legisladores decidieron apoyar la iniciativa de Fuerza Popular.

