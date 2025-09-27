GRABADO el 27-09-2025

24 HORAS Línea de buses 50 paraliza sus operaciones por ola de extorsiones en su contra.

24 horas Callao: Dejan explosivo en combi que circulaba por la avenida Colonial.

¡Apoyo masivo a la Generación Z! Marcha pacífica contra el Gobierno y el Congreso .

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (3/4).

Piura: cámara capta a delincuentes asaltando a una mujer que ingresaba a notaría.

Camucha Negrete: fallece reconocida actriz y conductora de TV a los 80 años.

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (6/4).

Arequipa: cámara capta a ladrón sacando medio cuerpo de un auto para robar cartera a mujer.

SJM: hombre que viajó por cumpleaños de su madre fue asesinado a balazos.

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (4/4).

VMT: Delincuentes destrozan violentamente mostrador de botica para asaltar establecimiento.

Policía captura a presunto cabecilla de banda que extorsionaba comerciantes en SJL.

Cantante urbano fue asesinado a balazos al interior de una conocida barbería del Callao.

Caen extorsionadores que incendiaron vehículos de transporte público en el Cercado de Lima.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

