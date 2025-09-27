GRABADO el 27-09-2025

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 24HorasSábado bajo la conducción de ÁlvaroCisneros

Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias

Desde 24 Horas

24 HORAS Línea de buses 50 paraliza sus operaciones por ola de extorsiones en su contra.

24 horas Callao: Dejan explosivo en combi que circulaba por la avenida Colonial.

¡Apoyo masivo a la Generación Z! Marcha pacífica contra el Gobierno y el Congreso .

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (3/4).

Piura: cámara capta a delincuentes asaltando a una mujer que ingresaba a notaría.

Camucha Negrete: fallece reconocida actriz y conductora de TV a los 80 años.

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (6/4).

Arequipa: cámara capta a ladrón sacando medio cuerpo de un auto para robar cartera a mujer.

SJM: hombre que viajó por cumpleaños de su madre fue asesinado a balazos.

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (4/4).

VMT: Delincuentes destrozan violentamente mostrador de botica para asaltar establecimiento.

Policía captura a presunto cabecilla de banda que extorsionaba comerciantes en SJL.

Cantante urbano fue asesinado a balazos al interior de una conocida barbería del Callao.

Caen extorsionadores que incendiaron vehículos de transporte público en el Cercado de Lima.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS Línea de buses 50 paraliza sus operaciones por ola de extorsiones en su contra

video

24 horas Callao: Dejan explosivo en combi que circulaba por la avenida Colonial

video

¡Apoyo masivo a la Generación Z! Marcha pacífica contra el Gobierno y el Congreso

video

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

video

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (3/4)

video

Piura: cámara capta a delincuentes asaltando a una mujer que ingresaba a notaría

video

Camucha Negrete: fallece reconocida actriz y conductora de TV a los 80 años

video

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (6/4)

video

Arequipa: cámara capta a ladrón sacando medio cuerpo de un auto para robar cartera a mujer

video

SJM: hombre que viajó por cumpleaños de su madre fue asesinado a balazos

video

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (4/4)

video

VMT: Delincuentes destrozan violentamente mostrador de botica para asaltar establecimiento

video

Policía captura a presunto cabecilla de banda que extorsionaba comerciantes en SJL

video

Cantante urbano fue asesinado a balazos al interior de una conocida barbería del Callao

video

Caen extorsionadores que incendiaron vehículos de transporte público en el Cercado de Lima

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 28 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo