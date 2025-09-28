GRABADO el 28-09-2025

Velan restos de Camucha Negrete en la iglesia Virgen de Fátima de Miraflores

El mundo de la farándula peruana está de luto tras conocerse el fallecimiento de la actriz y conductora de televisión Camucha Negrete, que falleció a los 80 años, dejando un legado invaluable en el teatro, la TV y el cine nacional.



Sin duda Camucha fue una de las artistas más queridas en el Perú, marcando a generaciones con su trayectoria, su cercanía con el público, pero sobre todo por su belleza.



VELATORIO DE CAMUCHA NEGRETE



La familia de la artista confirmó su deceso a través de un comunicado difundido en redes sociales:



Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento, se lee en el comunicado oficial.



Los restos de Camucha Negrete son velados en la iglesia Virgen de Fátima, en Miraflores, donde familiares, amigos cercanos, colegas del espectáculo acudieron para darle el último adiós.





Desde 24 Horas

