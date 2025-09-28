GRABADO el 28-09-2025

Le exigen 15 mil soles: Extorsionadores detonan explosivo en puerta de bodega en Huaycán

En Ate Vitarte cámaras de seguridad captaron a un sujeto cuando enciende la mecha de un artefacto explosivo y lo deja en la puerta de una bodega y segundos después explota.



Este ataque fue contra una bodega en la zona I de Huaycán, a manos de extorsionadores que le exigen a su dueña la suma de 15 mil soles como cupo para dejarla trabajar y no atentar contra su negocio.



Hace unos días esta organización criminal le dejó un mensaje donde se leía: Te habla la batería del Cono Este que está llevando todo el barrio. Mi organización te está pidiendo la suma de 15,000 soles para dejarte en paz a ti y a tu marido y a tu hijo. Acá pagas porque pagas y no quiero ver ningún tombo metido en esto.



OTRA BODEGA QUE CIERRA SUS PUERTAS



Los criminales también le piden a la víctima buscar un intermediario para conversar y llegar a un acuerdo.



Cabe indicar que, tras el ataque con explosivo, una bodega más ha tenido que cerrar sus puertas por la extorsión.



Ante esta ola de ataques y extorsiones, la Asociación de Bodegueros del Perú advirtió que más de mil negocios como este han cerrado en lo que va del año a causa de la criminalidad.





