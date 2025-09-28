GRABADO el 28-09-2025

Fe y Alegría inicia venta de rifas para mejorar la educación en todo el país

El movimiento de educación popular y promoción social, conocido como Fe y Alegría siempre está comprometido con la construcción de una sociedad justa y solidaria, desde una opción preferencial por las personas y comunidades más vulnerables, a través de una propuesta educativa transformadora, integral y de calidad para la educación pública.



En nuestro país donde la pobreza golpea con fuerza a la educación, 5 soles pueden ser un gesto de esperanza y con esa pequeña suma se compra un boleto de la gran rifa Fe y Alegría 2025.



CON 5 SOLES PUEDES AYUDAR



Fe y Alegría opera en 21 regiones del Perú, con más de 86 mil estudiantes en 244 escuelas urbanas y rurales. su propuesta educativa se teje con las costumbres y lenguas originarias.



Ya lo sabe, con apenas 5 soles, cualquiera puede sumarse a esta causa y, de paso, tentar la suerte de ganar entre más de cien premios.



Los boletos se pueden adquirir en tiendas por departamento, en cualquiera de las instituciones educativas de Fe y Alegría o a través de la web, llevando así esperanza y educación a quienes más lo necesitan No olvide que el gran sorteo es este 11 de octubre.









Ingresa a http://ptv.pe/454778 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 28/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Fe y Alegría inicia venta de rifas para mejorar la educación en todo el país.

¡Marcha pacífica de la Generación Z llega a la avenida Abancay! (2/2).

Protesta en el Centro de Lima: Inspectoría General de la PNP investigará agresión a adulto mayor.

Octavo Retiro de AFP: SBS publicó reglamento para desembolso de hasta 4 UIT.

Tacna te espera: Disfruta de deportes y diversión extrema en Tarata.

Velan restos de Camucha Negrete en la iglesia Virgen de Fátima de Miraflores.

Callao: dueño de restaurante con 20 años en funcionamiento cierra definitivamente por extorsiones.

Le exigen 15 mil soles: Extorsionadores detonan explosivo en puerta de bodega en Huaycán.

Línea de buses la 50 paraliza sus operaciones por ola de extorsiones en su contra.

Callao: Dejan explosivo en combi que circulaba por la avenida Colonial.

¡Marcha pacífica de la Generación Z llega a la avenida Abancay! (1/2).

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (3/4).

Piura: cámara capta a delincuentes asaltando a una mujer que ingresaba a notaría.

Camucha Negrete: fallece reconocida actriz y conductora de TV a los 80 años.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.