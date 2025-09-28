GRABADO el 28-09-2025

¡Marcha pacífica de la Generación Z llega a la avenida Abancay! (1/2)

ACTUALIZACIÓN

06:47 p.m.  Hay tránsito restringido en la avenida Abancay en el sentido sur a norte debido a que los manifestantes han ocupado la vía.

05:40 p.m.  Los manifestantes se dirigen hacia el Palacio de Justicia en el Cercado de Lima, tras partir del parque Universitario.

2

03:55 p.m. Numerosos policías se ubican en los alrededores de los dos puntos de pre-concentración.

03:40 p. m. El segundo punto de reunión acordaron que sea en el Parque Universitario.  Nuevamente el objetivo de los manifestantes es llegar al Congreso de la República.

03:05 p.m. Organizadores señalaron que la movilización de hoy tendrá dos pre-concentraciones. Un grupo se reunirá como en anteriores ocasiones en la Plaza San Martín.

02:40 p.m. Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional de Perú (Asotrani), informó que sus afiliados se sumaran a la movilización.

02: 20 p.m. Cardenal Carlos Castillo respalda al colectivo Generación Z.

02: 10 p.m. Se observa numerosos policías en los alrededores de la Plaza San Martín

01: 50 p.m. Organizadores convocaron a los participantes desde las 03: p.m.

01: 10 p.m. Poco a poco diversos colectivos van llegando a la Plaza San Martín.

NOTA A NTERIOR

Esta tarde, se realizará la cuarta movilización contra el Gobierno, el Congreso de la República y el aumento de criminalidad, organizada por la denominada Generación Z, que tendrá como punto de concentración la Plaza San Martín, en el Centro de Lima.

Al igual que ayer, se espera contar con la presencia de distintos colectivos, grupos sociales y gremios de transportistas, la hora de reunión es a partir de las 15 horas. Luego saldrán a recorrer distintas calles con dirección, nuevamente, al Legislativo.

Durante la movilización de ayer, se registraron enfrentamientos, los manifestantes lanzaban bombas incendiarias y objetos contundentes a los policías, que respondían con gases lacrimógenos y reforzando la seguridad en los alrededores del Congreso.


Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 28/09/2025

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón

