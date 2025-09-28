GRABADO el 28-09-2025

Tacna te espera: Disfruta de deportes y diversión extrema en Tarata

Tarata es una de las cuatro provincias de Tacna, conocida por sus paisajes andinos, ricas tradiciones y la calidez de su gente



. Se encuentra aproximadamente a una hora y media en coche de la ciudad de Tacna. Recientemente celebró el centenario de su reincorporación al Perú, tras la ocupación chilena.

