GRABADO el 28-09-2025

Octavo Retiro de AFP: SBS publicó reglamento para desembolso de hasta 4 UIT

Esta mañana, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) publicó el Reglamento del Procedimiento Operativo para el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).



En la resolución publicada en El Peruano, la SBS hace precisiones para el retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a 21 400 soles. Señala los plazos y obligaciones de la AFP, que también deben establecer y difundir los mecanismos para un adecuado desembolso.



Según lo establecido, los afiliados deben presentar su solicitud de retiro de su Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios indicando el monto, dentro del plazo máximo de 90 días, contando desde el día de entrada en vigencia de la resolución de la SBS.



Cronograma de desembolsos



La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones precisó que las AFP realizarán hasta cuatro desembolsos de máximo 1 UIT cada uno.



- El primer desembolso deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días calendario desde la fecha de presentación de la solicitud.



- Los siguientes desembolsos se realizarán también en plazos máximos de 30 días, contados desde la entrega anterior, hasta completar el monto solicitado.





Ingresa a http://ptv.pe/454760 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 28/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Fe y Alegría inicia venta de rifas para mejorar la educación en todo el país.

¡Marcha pacífica de la Generación Z llega a la avenida Abancay! (2/2).

Protesta en el Centro de Lima: Inspectoría General de la PNP investigará agresión a adulto mayor.

Octavo Retiro de AFP: SBS publicó reglamento para desembolso de hasta 4 UIT.

Tacna te espera: Disfruta de deportes y diversión extrema en Tarata.

Velan restos de Camucha Negrete en la iglesia Virgen de Fátima de Miraflores.

Callao: dueño de restaurante con 20 años en funcionamiento cierra definitivamente por extorsiones.

Le exigen 15 mil soles: Extorsionadores detonan explosivo en puerta de bodega en Huaycán.

Línea de buses la 50 paraliza sus operaciones por ola de extorsiones en su contra.

Callao: Dejan explosivo en combi que circulaba por la avenida Colonial.

¡Marcha pacífica de la Generación Z llega a la avenida Abancay! (1/2).

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (3/4).

Piura: cámara capta a delincuentes asaltando a una mujer que ingresaba a notaría.

Camucha Negrete: fallece reconocida actriz y conductora de TV a los 80 años.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.