GRABADO el 27-09-2025

Camucha Negrete: fallece reconocida actriz y conductora de TV a los 80 años

Camucha Negrete, falleció la madrugada de este sábado 27 de septiembre a los 80 años, tras una complicada etapa de salud ocasionada por problemas en el hígado que afectaron gravemente su estado físico.



La primera actriz permanecía alejada de los escenarios desde inicios de agosto tras retirarse de la obra "Monólogos de la vagina", donde compartía roles con Sonia Oquendo y Pilar Brescia, debido a una "urgencia médica".



Paula Mejía, nieta de la artista, había expresado públicamente su preocupación por el delicado estado de salud de la reconocida intérprete, revelando que enfrentaba complicaciones hepáticas y permanecía en casa bajo cuidados especiales.



Trayectoria artística y reacciones



Con una carrera que se extendió por décadas en escenarios y pantallas, la actriz se convirtió en un ícono cultural peruano participando en producciones que marcaron generaciones. Es recordada especialmente por su participación en el programa cómico "Risas y Salsa" y por la conducción del matutino "Utilísima".



Su legado artístico abarcó tanto el género dramático como el cómico, demostrando versatilidad en diversos formatos de entretenimiento. Usuarios y seguidores en redes expresaron su pesar por la partida de Camucha Negrete, quien se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas del país.

Desde 24 Horas

Fe y Alegría inicia venta de rifas para mejorar la educación en todo el país.

¡Marcha pacífica de la Generación Z llega a la avenida Abancay! (2/2).

Protesta en el Centro de Lima: Inspectoría General de la PNP investigará agresión a adulto mayor.

Octavo Retiro de AFP: SBS publicó reglamento para desembolso de hasta 4 UIT.

Tacna te espera: Disfruta de deportes y diversión extrema en Tarata.

Velan restos de Camucha Negrete en la iglesia Virgen de Fátima de Miraflores.

Callao: dueño de restaurante con 20 años en funcionamiento cierra definitivamente por extorsiones.

Le exigen 15 mil soles: Extorsionadores detonan explosivo en puerta de bodega en Huaycán.

Línea de buses la 50 paraliza sus operaciones por ola de extorsiones en su contra.

Callao: Dejan explosivo en combi que circulaba por la avenida Colonial.

¡Marcha pacífica de la Generación Z llega a la avenida Abancay! (1/2).

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Generación Z y PNP se enfrentan en el centro de Lima durante protesta contra el Gobierno (3/4).

Piura: cámara capta a delincuentes asaltando a una mujer que ingresaba a notaría.

Camucha Negrete: fallece reconocida actriz y conductora de TV a los 80 años.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.