¡SILENCIO O BALAS! José Jerí decreta estado de emergencia y prohíbe marchas en Lima

-José Jerí anuncia estado de emergencia en Lima y Callao con intervención de las Fuerzas Armadas y prohíbe las marchas



-Tras victoria en el caso Cocteles, Fuerza Popular alista reforma del sistema de justicia con énfasis en la Fiscalía



-Bodegas son uno de los negocios más afectados por cobro de cupos





EL FARSANTE DE PALACIO José Jerí y la gran mentira del presidente que busca el diálogo.

Loreto: Protestan ante desabastecimiento y muertes maternas.

Ayacucho: Vecinos de Cangallo protestan por más de un mes sin agua y cuestionan la falta de gestión.

Cusco: General Becerra desafía críticas por muertes en protestas y asegura La Policía nunca morirá".

¡LOS GRABARON! Frases discriminatorias de hombres en Tacna y Puno generan indignación.

Junín: Búsqueda de profesora desaparecida en el Vraem cumple nueve días sin resultados.

ADVIERTENCIA Presión social y movimiento juvenil podrían empujar la renuncia de Jerí,según analista.

¿NO ERA DELITO? "La mayoría de peruanos no se va a dejar engañar por Keiko", afirma Mabel Cáceres.

Se viene: venganza de Keiko y nueva marcha Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arequipa: Gobernador de Arequipa se pronuncia sobre inicio de construcción de mina Tía María.

PASÓ EN EL PERÚ: General desafía críticas por muertes en protestas: La Policía no morirá nunca.

¡SILENCIO O BALAS! José Jerí decreta estado de emergencia y prohíbe marchas en Lima.

Cusco: Preocupación y desconfianza por conclusión de Aeropuerto de Chinchero tras cambio de gobierno.

¿CAMINO A SER VENEZUELA? Domingo Pérez afirma que está en peligro por amenazas de la clase política.

VIVEN CON MIEDO Joven de la generación Z denuncia reglaje por salir a protestar: "Tengo miedo".

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

