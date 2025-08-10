GRABADO el 10-08-2025

Héctor Lavoe y lo mejor de la salsa en la Feria del Hogar

Del 5 al 10 de agosto de 1986, Lima vibró al ritmo de la salsa de Héctor Lavoe en la XX Feria del Hogar. En seis conciertos gratuitos, "El Cantante de los Cantantes" emocionó a los amantes de la salsa dura de Lima y Callao. Esa vez, sus éxitos Periódico de ayer, Mi gente y Juanito Alimaña hicieron gozar al Perú ochentero.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Dina Boluarte fue recibida en Indonesia con elegante y 'majestuosa' El Comercio.

La Feria del Hogar de 1982: así se vivió el fenómeno en Lima El Comercio.

Brasil: Palmeiras sufre ataque con bombas en su centro de entrenamiento El Comercio.

Venezuela acusa a EE.UU. de agresión y respalda a Maduro ante sanciones El Comercio.

Héctor Lavoe y lo mejor de la salsa en la Feria del Hogar.

Lucha Reyes, la voz eterna del criollismo El Comercio.

Zelenski afirma que Ucrania no cederá territorio a Rusia El Comercio.

Sheinbaum descarta invasión militar de EE.UU. a México para frenar narcotráfico El Comercio.

Adolescente provoca tiroteo en Times Square y dejó al menos tres heridos El Comercio.

Maradona visita a Chumpitaz El Comercio.

Trump se reunirá con Putin el 15 de agosto para negociar paz en Ucrania El Comercio.

ENVIVO PJ evalúa prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra El Comercio.

Los 5 PASOS que trazó ISRAEL para poder ocupar Gaza y expulsar a HAMÁS El Comercio.

EE.UU. ofrece USD 50 millones por Maduro y Venezuela acusa maniobra patética El Comercio.

La historia de los desfiles por Fiestas Patrias El Comercio.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.