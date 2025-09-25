GRABADO el 25-09-2025

Tres días haciendo el ridículo, protestas contra Dina en Nueva York Pico a Pico

Hoy en Pico a pico:

- Tres días haciendo el ridículo, protestas contra Dina en Nueva York

- Tomás Gálvez retrocede y Delia saca al fresco a sus colegas fiscales

- Cosas que solo suceden en el Perú

- Conexión regional



Desde El Búho pe

MUDOS Estado no pudo justificar abusos de policías ante la CIDH durante el conflicto armado.

Hija de víctima denuncia ante la Corte IDH el abuso policial contra su mamá: Yo quería ser policía.

IMPUNIDAD ABSOLUTA Víctima de abuso policial es escuchada por la CIDH: "Era menor de edad".

¿Cuál es el problema real de las AFPs que generan las protestas? AGENDA REGIONAL.

Tres días haciendo el ridículo, protestas contra Dina en Nueva York Pico a Pico.

¡EL PRECISO MOMENTO DE SU CAPTURA! Cae Erick Moreno, El Monstruo, en Paraguay: así reaccionó.

¡UNA AYUDADITA MÁS A DINA! TC le aclara a la Fiscalía que solo podrá pedir información 2 veces.

PASÓ EN EL PERÚ: Machu Picchu: policía resguarda traslado de buses turísticos y Dina en Perumin.

Dina Boluarte y Javier Milei se rinden al ataque de Trump contra la ONU: "NO SIRVE".

Dina Boluarte no puedo escapar: gritos de "asesina" la persiguieron hasta en la ONU en EE.UU..

Tomasito comenzó la purga en el Ministerio Público y Dina patina en Nueva York Pico a Pico.

¡TIENE FE! José Domingo Pérez espera que Tomás Gálvez le deje trabajar y no lo retire como anunció.

PASÓ EN EL PERÚ: Adiós al sueño presidencial de Arturo Fernández tras sentencia por difamación.

¿IRÁ A LA CÁRCEL? Denunciada por racismo: influencer podría enfrentar hasta 3 años de cárcel.

Ayacucho: Arana rechaza pedido de excluir a Fuerza Popular en elecciones.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

