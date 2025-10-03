GRABADO el 03-10-2025

Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería

En el sector agrario se encienden las alertas. Representantes del campesinado anuncian que a fines de octubre se llevará a cabo una mesa técnica nacional con la participación de 18 ministros. El objetivo: exponer la crítica situación del agro en el país y, en particular, en la región del Cusco.

Dirigentes señalan que, si el Gobierno no atiende el pliego de reclamos, se iniciarán medidas de lucha en la primera semana de noviembre. El malestar se agudiza tras recientes declaraciones que relegan la agricultura frente a la actividad minera, lo que ha generado indignación en comunidades campesinas e indígenas.

El mensaje es claro: el agro exige respeto, atención y políticas concretas. De lo contrario, noviembre podría marcar el inicio de una nueva etapa de protestas en el campo peruano.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco agriculturaperu mineriaperu protestasperu dinaboluarte pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.

Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería.

Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL.

Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones.

¡TONTO NO ERA! Santivañez cosechaba votos con cada ministerio que tuvo: incluso con evangélicos.

PASÓ EN EL PERÚ: Construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.

DESATA INDIGNACIÓN Policía es detenido por presuntamente facilitar la fuga de un presunto criminal.

Susel Paredes termina desenmascarando hipocresía de congresistas provida al defender a Palestina.

¿TUVIERON MIEDO? El Ejecutivo cede ante pescadores y se levantan los bloqueos en el norte del país.

GRAVE ERROR Gobierno de Dina minimizó el paro de transportistas y Lima amaneció sin vehículos.

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista escupió a periodista en audiencia en la ciudad de Juliaca.

¡PURO CAOS! Montesinos se muda de cárcel, Gálvez pierde los papeles y nuevo jefe PNP es una joya.

QUEDÓ EN VERGÜENZA César Acuña y otro lapsus público esta vez lo corrigieron al instante.

Quechua Pop en rebeldía: Lenin Tamayo desafía al Gobierno de Dina en pleno concierto.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.