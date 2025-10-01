GRABADO el 01-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista escupió a periodista en audiencia en la ciudad de Juliaca

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 30 setiembre 2025



PUNO: Congresista escupió a periodista en audiencia en la ciudad de Juliaca

LA LIBERTAD: Las grandes decisiones se toman al último segundo, César Acuña sobre su posible postulación a la presidencia

AYACUCHO: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones

CUSCO: Otro escándalo en la Policía de Cusco por desaparición de dos fusiles de una comisaría en Canchis

LORETO: ANP Iquitos no celebrará el día del periodista y convoca a protesta



¡PURO CAOS! Montesinos se muda de cárcel, Gálvez pierde los papeles y nuevo jefe PNP es una joya.

QUEDÓ EN VERGÜENZA César Acuña y otro lapsus público esta vez lo corrigieron al instante.

Quechua Pop en rebeldía: Lenin Tamayo desafía al Gobierno de Dina en pleno concierto.

Dina tilda a la generación Z de "manipulados" pero arzobispo de Lima los respalda de la represión.

Vizcarra: no me arrepiento y volvería a cerrar el Congreso Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿HARÁN TEMBLAR AL GOBIERNO? Cientos avanzan hacia Lima: nueva marcha de sacrificio sacude Pasco.

Vizcarra lidera las encuestas y Congreso decide acusarlo Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos.

Arequipa: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema.

OFRECE GARANTÍAS Fiscal de la Nación tranquiliza a Fuerza Popular por denuncia de inhabilitación.

¡PERUANO DESATA FURIA EN ARGENTINA!: Joven sospechoso de triple feminicidio: Lo apodan "Pequeño J".

POR POCO Y LES PIDE PERDÓN Tomás Gálvez se rinde ante el Congreso y les GARANTIZA no más denuncias.

¡NO SOPORTÓ! Congresista Héctor Valer pierde los papeles con periodista en Puno: "¡Terruqueador!".

