GRABADO el 02-10-2025

Susel Paredes termina desenmascarando hipocresía de congresistas provida al defender a Palestina

DEFENDER LA VIDA (PREVIA SELECCIÓN) Susel Paredes tocó la fibra sensible de los congresistas provida al alzar su voz contra la reciente interceptación de barcos humanitarios por parte del Gobierno de Israel. Dichas embarcaciones, organizadas por la Flotilla de la Libertad, intentaban llevar toneladas de alimentos y medicinas hacia Gaza, donde la ONU ha advertido que la población civil enfrenta condiciones cercanas a la hambruna tras más de once meses de bloqueo y ataques constantes.



Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui lamentaron más las muertes registradas en Israel o los atentados contra sinagogas en distintas partes del mundo, minimizando lo que sucede con miles de palestinos atrapados en la Franja. Susel Paredes acusó de indiferencia al Congreso peruano, recordando que los judíos están haciendo lo mismo que los nazis. Más de 40 mil palestinos han muerto desde octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza.



Al reclamo de Paredes se sumaron Guillermo Bermejo y Margot Palacios, quienes señalaron que el silencio del Parlamento solo contribuye a normalizar los crímenes de guerra. Sin embargo, desde Renovación Popular insistieron en que los hechos en Palestina no constituyen crímenes de odio, y prefirieron centrar sus discursos en condenar los ataques de Hamás ocurridos en Israel en 2023.



La polémica expuso una contradicción: congresistas que se autodenominan defensores de la vida callan frente al sufrimiento de miles de niños y jóvenes palestinos asesinados o desplazados, mientras se conmueven únicamente por lo que afecta a Israel.



Desde El Búho pe

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

