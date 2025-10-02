¡TONTO NO ERA! Santivañez cosechaba votos con cada ministerio que tuvo: incluso con evangélicos
Juan José Santiváñez preparaba su candidatura codeándose con comunidades religiosas antes de su renuncia
Dina Boluarte ignora a transportistas y les pide deponer sus protestas si quieren dialogar
PNP advierte que expareja paraguaya intenta cobrar la millonaria recompensa por captura de El Monstruo
Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.
Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería.
Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL.
Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Ayacucho: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones.
¡TONTO NO ERA! Santivañez cosechaba votos con cada ministerio que tuvo: incluso con evangélicos.
PASÓ EN EL PERÚ: Construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.
DESATA INDIGNACIÓN Policía es detenido por presuntamente facilitar la fuga de un presunto criminal.
Susel Paredes termina desenmascarando hipocresía de congresistas provida al defender a Palestina.
¿TUVIERON MIEDO? El Ejecutivo cede ante pescadores y se levantan los bloqueos en el norte del país.
GRAVE ERROR Gobierno de Dina minimizó el paro de transportistas y Lima amaneció sin vehículos.
PASÓ EN EL PERÚ: Congresista escupió a periodista en audiencia en la ciudad de Juliaca.
¡PURO CAOS! Montesinos se muda de cárcel, Gálvez pierde los papeles y nuevo jefe PNP es una joya.
QUEDÓ EN VERGÜENZA César Acuña y otro lapsus público esta vez lo corrigieron al instante.
Quechua Pop en rebeldía: Lenin Tamayo desafía al Gobierno de Dina en pleno concierto.
Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.
