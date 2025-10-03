GRABADO el 03-10-2025

Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización

En la ciudad de Huamanga se desarrolló la jornada nacional de movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en la que participaron centenares de obreros de construcción civil. La protesta, realizada en diversas calles de la capital ayacuchana, tuvo como finalidad respaldar el pliego nacional de reclamos 2026 y exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.
Los manifestantes recordaron que, en reiteradas ocasiones, han solicitado oportunidades laborales en obras públicas ejecutadas en la región, sin obtener la atención necesaria. En la movilización destacaron comités de obra como el de la carretera PongoraMollepata y el del Colegio Libertadores, proyecto cuestionado por sus retrasos en la ejecución y la falta de entrega final.
La marcha estuvo marcada por consignas contra la corrupción, la extorsión y la inseguridad, problemas que afectan directamente a trabajadores de construcción civil en distintas zonas del país. Los dirigentes recalcaron que su pliego de reclamos es uno solo y que no será fragmentado en las negociaciones con las autoridades.
Durante la jornada, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho recibió formalmente la propuesta de Proyecto de Convención Colectiva 2026, que incluye mejoras salariales, asignación de un bono excepcional y otros beneficios para los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y el contrato CAS. La institución reafirmó su compromiso de canalizar estas demandas ante el Ministerio de Trabajo, en el marco del diálogo social y el respeto a la legislación vigente.

