Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL
AGENDA REGIONAL La Red de Medios Regionales del Perú conversará con los dirigentes sociales del Norte, el Sur y un representante de la Generación Z sobre las protestas contra el gobierno y las leyes que se aprobaron recientemente en el país. En todas nuestras plataformas.
Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL
