GRABADO el 03-10-2025

Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL

AGENDA REGIONAL La Red de Medios Regionales del Perú conversará con los dirigentes sociales del Norte, el Sur y un representante de la Generación Z sobre las protestas contra el gobierno y las leyes que se aprobaron recientemente en el país. En todas nuestras plataformas.



Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z.

Cusco: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para p.

Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones.

La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha.

¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.

¿PURA "FINTA"? Acuña le hace el feo a postulación de Santivañez con APP: "que sumen, no que resten".

PASÓ EN EL PERÚ: PNP interviene al alcalde de Pataz y a 16 ronderos durante marcha hacia Lima.

¿ZULLY Y FRANCO VIDAL EN EL CONGRESO? Congresista arma foro con streamers pero la plantaron.

Dina Boluarte desesperada por paro de Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arzobispo de Lima se descompensó: Igual no se calló nada, motivó a los jóvenes a seguir protestando.

Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.

Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería.

Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

