GRABADO el 14-10-2025

La Libertad: César Acuña abandona la región por segunda vez para postular a la presidencia de Perú

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, anunció oficialmente su renuncia al cargo para postular a la presidencia del Perú en las elecciones generales del 2026. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial emitido por el Gobierno Regional de La Libertad, en el que el líder de Alianza para el Progreso (APP) confirma su intención de volver a tentar el sillón de Pizarro.

Con esta decisión, Acuña abandona por segunda vez la región para buscar la presidencia del país. Su primera renuncia ocurrió en 2015, cuando dejó también la conducción del gobierno regional para postular a las elecciones de 2016, proceso en el que finalmente fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por entregar dinero en campaña.

Cabe señalar que, minutos antes de que Acuña confirmara su renuncia, un extraño movimiento se registró en la sede del Gore, en el centro de Trujillo. Ante ello, Martín Namay, gerente general del Gore explicó que esos documentos son archivos que ha pedido el Ministerio Público sobre el Corredor Vial Huanchaco.

Tras la sorpresiva renuncia de Acuña, la única autoridad que se ha pronunciado hasta el momento es Lorenza Carranza, presidenta del Consejo Regional de La Libertad. Carranza señaló que el Consejo tomará conocimiento formal de la renuncia y que se iniciará el proceso correspondiente para garantizar la continuidad administrativa del gobierno regional. Además, indicó que se convocará a sesión para oficializar el encargo del cargo a la vicegobernadora Joana Cabrera, quien asumirá la gestión hasta el 2026.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

lalibertad cesaracuña alianzaparaelprogreso elecciones2026 pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

¿Pecó de ingenuo el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, al aceptar mesa de diálogo con Jerí?.

Ayacucho: Fenatep se suma a la jornada nacional de lucha del 15 de octubre.

Cusco: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre.

La Libertad: Hackers califican de traidor al alcalde de Pataz tras reunión con José Jerí.

¡LE ECHÓ GASOLINA! Jerí escoge como premier a un acusado de abuso sexual y terruqueador de marchas.

¡Y MENCIONAN A PERÚ! El poder de la generación Z: protesta derriba al presidente de Madagascar.

DEJARON TODO TIRADO: las obras inconclusas y el caos que marcan la salida de López Aliaga y Acuña.

PASÓ EN EL PERÚ: Protestas en el sur, diversos gremios en regiones se alzan este 15 de octubre.

Anuncian nuevos ministros y el paro se refuerza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Estudiantes de la UNPRG toman universidad por cierre de comedor.

Junín: Zósimo Cárdenas no postulará en la plancha de Fiorella Molinelli: no renunció a su cargo PA.

La Libertad: César Acuña abandona la región por segunda vez para postular a la presidencia de Perú.

¡SE UNEN CONTRA EL PUEBLO! Gobernadores y alcaldes piden a José Jerí detener las marchas.

CRECE LA CONVOCATORIA PARA LA MARCHA NACIONAL: se suman regiones del sur y norte del Perú.

¡UN EJEMPLO PARA TODOS! Comunidades indígenas protegen la biodiversidad con economía sostenible.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.