GRABADO el 18-09-2025

ZUMBA NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO

Desde EL COMERCIO

IRL: BOMBEROS CONTRA EL CAOS DE LIMA PARA LLEGAR A UNA EMERGENCIA Pasa en la Calle.

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS DE FINAL El Comercio.

¿Se podrá votar por partidos distintos para cada elección? El Comercio.

Retiro AFP 2025: cronograma completo para solicitar tu dinero El Comercio.

Elecciones Perú 2026: así funcionará el voto digital por primera vez El Comercio.

Elecciones Perú 2026: ¿quiénes podrán acceder al voto digital? El Comercio.

Terremoto de magnitud 7,8 sacude nuevamente Kamchatka en Rusia El Comercio.

Trump critica a Putin y acusa a Rusia de matar a mucha gente El Comercio.

Sukhoi Su-30: ¿aviones caza de Venezuela podrán con los buques de EE.UU? El Comercio.

Tanques y aviones israelíes atacan Gaza mientras miles de palestinos huyen El Comercio.

Caribe Soberano 200: la operación militar venezolana frente a buques de EE.UU. El Comercio.

ZUMBA NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO.

Venezuela despliega 25 mil soldados y drones armados en el caribe ante EE.UU. El Comercio.

Retiro AFP 2025: plantean modificar reglamento de reforma de pensiones Mirada de Fondo.

Aprueban retiro AFP 2025: cuándo podrás disponer de tu dinero y cuánto podrás sacar TQH EN VIVO.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

