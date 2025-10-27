GRABADO el 27-10-2025

Carlos Bruce respalda modelo bukeliano de José Jerí frente a la delincuencia El Comercio

Carlos Bruce, alcalde de Surco, respaldó públicamente la estrategia de seguridad del presidente JoséJerí, a la que calificó como un estilo bukeliano en alusión directa al modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador.



En entrevista, Bruce destacó la disposición del mandatario a comprarse el pleito frente a la ola de inseguridad, valorando su presencia activa en comisarías, hospitales y zonas críticas de Lima. Es una agradable sorpresa, afirmó el exministro, subrayando que por fin hay un presidente involucrado directamente en el principal problema del país. ¿Está el Perú listo para un modelo de mano dura? ¿Funcionará esta estrategia de choque?



noticiashoy breakingnews seguridad Perú CarlosBruce JoséJerí estilobukeliano delincuencia estadoDeEmergencia modeloBukele



