GRABADO el 27-10-2025

Carlos Bruce respalda modelo bukeliano de José Jerí frente a la delincuencia El Comercio

Carlos Bruce, alcalde de Surco, respaldó públicamente la estrategia de seguridad del presidente JoséJerí, a la que calificó como un estilo bukeliano en alusión directa al modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador.

En entrevista, Bruce destacó la disposición del mandatario a comprarse el pleito frente a la ola de inseguridad, valorando su presencia activa en comisarías, hospitales y zonas críticas de Lima. Es una agradable sorpresa, afirmó el exministro, subrayando que por fin hay un presidente involucrado directamente en el principal problema del país. ¿Está el Perú listo para un modelo de mano dura? ¿Funcionará esta estrategia de choque?

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

